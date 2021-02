“Commisso offrì a Gattuso tre volte l’ingaggio del Napoli. Rispose che voleva allenare un grande club”

Gennaro Gattuso, nelle ultime settimane, è stato messo seriamente in discussione dalla piazza napoletana e dallo stesso presidente. Non è un mistero che Aurelio De Laurentiis, deluso dalla sconfitta del Napoli contro il Verona, abbia contattato anche altri allenatori (Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Rafa Benitez e probabilmente anche Walter Mazzarri). Nessuno però gli ha dato la disponibilità a sedersi sulla panchina azzurra e, forse proprio per questo motivo, il coach calabrese è rimasto al suo posto.

Eppure Gennaro Gattuso merita il massimo rispetto. Pur di approdare al Napoli, l’ex coach di Milan e Palermo rifiutò delle offerte decisamente più allettanti. Basti pensare alla Fiorentina che propose al mister, come ha rivelato Ciro Venerato a Piuenne, un contratto di un anno e sei mesi con una opzione per la seconda stagione. Rocco Commisso, proprietario del sodalizio toscano, offrì a Gennaro Gattuso il triplo rispetto a quello che gli garantiva il Napoli. Queste le testuali parole di Ringhio: “Grazie, ma voglio allenare un grande club come il Napoli”. Lo ha scritto Area Napoli

