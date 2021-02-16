Bucchioni: "È sbagliato escludere Sarri come prossimo tecnico della viola"

Bucchioni ha parlato anche di Petrachi, possibile nuovo ds della Fiorentina.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: "Alla Fiorentina nell’ultimo anno e mezzo è mancato un gioco su cui costruire i risultati. Quando Prandelli è stato scelto era l’uomo giusto, eravamo in grande difficoltà. Alcuni problemi li ha risolti, ma altri sono più grandi di lui. Non è la sua specialità prendere squadre in corsa. L’eventuale conferma dipenderà dai progetti e dalle ambizioni del presidente Commisso. Secondo me serve altro. Confermarlo vorrebbe dire fare lo stesso errore commesso con Montella, qui servono dei cambiamenti radicali in queste posizioni. Voci su Petrachi, De Zerbi e Italiano? Da quello che mi risulta in questo momento tutti i discorsi sono congelati. Dopo la gara con l’Udinese sarà guardata la classifica e verranno fatte delle valutazioni. Sono tutti nomi validi, ma è sbagliato escludere Sarri. Maurizio accetterebbe sicuramente Firenze con delle rassicurazioni".

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