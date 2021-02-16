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Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società"

Basile ha scritto un commento sul possibile forfait di Ribery con lo Spezia.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2021 16:51
Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Basile, Ribery disse: "Il rinnovo del contratto dipende dalla società"

Questo il post ironico del giornalista del Corriere dello Sport, Massimo Basile, sul suo profilo di Twitter dell'infortunio di Franck Ribery della Fiorentina: "Dopo il grande gol con Torino e una prova finalmente super, Ribery lanciò subito un messaggio al club: "Rinnovi del contratto? Dipende dalla società". Da allora è fermo per infortunio.

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