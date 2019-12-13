Ciro Venerato su Radio Sportiva: "L'esonero di Montella non è sicuro, anche perchè i sostituti...."

Il giornalista Rai, esperto di calciomercato, Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “L’esonero di Montella non è scontato".

Il giornalista Rai, esperto di calciomercato, Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

“L’esonero di Montella non è scontato. Ha ancora le sue chance da giocarsi contro l'Inter. Sfumato il preferito di Commisso e cioè Gattuso, resta la candidatura di Spalletti, ma ha un ingaggio elevatissimo con l'Inter, quindi è più probabile per il prossimo giugno".