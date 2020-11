Venerato (Rai): “In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato della strategia del Napoli, partendo proprio dal futuro di Milik: “Il calciatore ed il club stanno valutando qualcosa per gennaio. Il Napoli non intende lasciarlo andare a prezzi bassi, considerando anche la pandemia e le difficoltà economiche del mondo del calcio, è difficile che vada via a parametro zero nella prossima estate”.

Inoltre, Venerato, ha aggiunto: “Vediamo se la Fiorentina si rifarà sotto per il calciatore del Napoli visto che serve una punta centrale. Prandelli giocherà con il 4-3-3, se Cutrone e Vlahovic faranno bene allora in tal caso i toscani potrebbero lasciar perdere per il calciatore del Napoli. L’entourage di Milik sta bussando alle porte delle squadre di Premier League per vedere se ci sono squadre interessate. Milik, in estate, ha rifiutato la Fiorentina. Aveva accettato anche la Roma e pure Tottenham ed Atletico Madrid sarebbero state soluzioni gradite. Quando la Juventus gli ha fatto capire che non rientrava nei piani del club, il polacco si è guardato attorno sperando in Everton, Tottenham, Atletico Madrid. L’unico vero rifiuto l’ha fatto alla Fiorentina”. Lo riporta areanapoli.it

