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Amoruso: "La Fiorentina dovrà proteggere Italiano. Non ci possiamo permettere stagioni come le ultime"

Amoruso a Radio Bruno: "Commissioni? La Fiorentina ha sempre pagato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2021 16:48
Amoruso: "La Fiorentina dovrà proteggere Italiano. Non ci possiamo permettere stagioni come le ultime" -
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ROME, ITALY - JANUARY 19 (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il noto opinionista, ed ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno alla trasmissione "A Pranzo con il Pentasport". Le sue parole:

"Lo Spezia aveva una bella fisionomia, di questo va dato atto a Italiano. Ha portato i liguri dalla C alla A, lavorandoci per 3-4 anni e con la stessa intelaiatura. Penso che la società dovrà in qualche modo proteggere Italiano ed esporsi con i giocatori. Le sue idee di gioco sono molto dispendiose dal punto di vista fisico: per poter fare quella tipologia di gioco, lo Spezia era solito correre molto. L'attesa è finita, non ci possiamo permettere un'altra stagione come quelle passate".

A concluse, Amoruso sulle commissioni: "La Fiorentina le ha sempre pagate, nonostante quel che si sta dicendo su Mendes".

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