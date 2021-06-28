Amoruso: "La Fiorentina dovrà proteggere Italiano. Non ci possiamo permettere stagioni come le ultime"

Amoruso a Radio Bruno: "Commissioni? La Fiorentina ha sempre pagato

Il noto opinionista, ed ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno alla trasmissione "A Pranzo con il Pentasport". Le sue parole:

"Lo Spezia aveva una bella fisionomia, di questo va dato atto a Italiano. Ha portato i liguri dalla C alla A, lavorandoci per 3-4 anni e con la stessa intelaiatura. Penso che la società dovrà in qualche modo proteggere Italiano ed esporsi con i giocatori. Le sue idee di gioco sono molto dispendiose dal punto di vista fisico: per poter fare quella tipologia di gioco, lo Spezia era solito correre molto. L'attesa è finita, non ci possiamo permettere un'altra stagione come quelle passate".

A concluse, Amoruso sulle commissioni: "La Fiorentina le ha sempre pagate, nonostante quel che si sta dicendo su Mendes".

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