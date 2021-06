Guedes, parla il padre: “Andrà via? Non so, ma a Valencia è di troppo. Brilla se gli si permette di farlo”

Il padre di Gonçalo Guedes, giocatore del Valencia accostato ultimamente alla Fiorentina, ha parlato ai microfoni dell’emittente portoghese Antena 1 sulla situazione di suo figlio. Le sue parole:

“Se non fosse per i problemi che il Valencia ha, Gonçalo Guedes starebbe bene. Mio figlio brilla quando c’è una squadra che gli permette di brillare. Andrà via? Non lo so, non giocano le coppe europee. Lui è di troppo”.

