Ceccarini: "Gattuso vuole Guedes per il 4-2-3-1, Fiorentina offre in cambio Pezzella o Pulgar"

Gattuso è arrivato ieri a Firenze per iniziare a studiare la sua Fiorentina e l'ambiente viola, Ceccarini fa il punto di mercato viola

Questo quello che scrive Nicolò Ceccarini sui movimenti di mercato della Fiorentina nel suo editoriale per TMW:

“La Fiorentina è in movimento. La squadra verrà decisamente migliorata. Per il centrocampo Sergio Oliveira del Porto è un giocatore che piace molto. Costa 20 milioni di euro ma i viola sono intenzionati a provare a chiudere l’operazione. Gattuso adotterà il 4-2-3-1 e per questo gli esterni diventano fondamentali. Il primo nome è quello di Gonçalo Guedes del Valencia. La Fiorentina nell’operazione potrebbe inserire uno tra Pezzella e Pulgar, già cercati dal club spagnolo Tra i profili monitorati anche Jesus Corona. Il Cagliari ha deciso di riscattare Sottil ma il giovane talento classe ‘99 verrà controriscattato dai viola. Da decidere ancora il futuro di Ribery e Callejon. Il campione francese ha dato la sua priorità al club vola. La decisione spetterà a Gattuso.”

NON SOLO GUEDES, PER TMW FIORENTINA PENSA A CORONA, COSTA 20 MILIONI

https://www.labaroviola.com/tmw-fiorentina-sulle-tracce-di-corona-clausola-da-20-mln-fino-a-fine-giungo-poi-salira-a-30/142080/