Aquilani sarà premiato ad Amatrice per la sua grande carriera il 14 ottobre alle ore 17
Lunedì 14 ottobre dalle ore 17:00, si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi di Manlio Scopigno e Felice Pulici. I riconoscimenti sono stati stabiliti per la stagione 2018/2019 da una gi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 23:53
Lunedì 14 ottobre dalle ore 17:00, si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi di Manlio Scopigno e Felice Pulici. I riconoscimenti sono stati stabiliti per la stagione 2018/2019 da una giuria presieduta da Fabrizio Formichetti e piena di prestigiose firme del giornalismo sportivo. Tra i tanti ospiti ci sarà anche il mister della Fiorentina Under 18, Alberto Aquilani, premiato per la sua grande carriera.
Fonte: IL Messaggero