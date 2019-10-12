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Aquilani sarà premiato ad Amatrice per la sua grande carriera il 14 ottobre alle ore 17

Lunedì 14 ottobre dalle ore 17:00, si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi di Manlio Scopigno e Felice Pulici. I riconoscimenti sono stati stabiliti per la stagione 2018/2019 da una gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 23:53
Aquilani sarà premiato ad Amatrice per la sua grande carriera il 14 ottobre alle ore 17 -
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Lunedì 14 ottobre dalle ore 17:00, si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi di Manlio Scopigno e Felice Pulici. I riconoscimenti sono stati stabiliti per la stagione 2018/2019 da una giuria presieduta da Fabrizio Formichetti e piena di prestigiose firme del giornalismo sportivo. Tra i tanti ospiti ci sarà anche il mister della Fiorentina Under 18, Alberto Aquilani, premiato per la sua grande carriera.

Fonte: IL Messaggero

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