Aquilani sarà premiato ad Amatrice per la sua grande carriera il 14 ottobre alle ore 17

Lunedì 14 ottobre dalle ore 17:00, si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi di Manlio Scopigno e Felice Pulici. I riconoscimenti sono stati stabiliti per la stagione 2018/2019 da una gi...

Lunedì 14 ottobre dalle ore 17:00, si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi di Manlio Scopigno e Felice Pulici. I riconoscimenti sono stati stabiliti per la stagione 2018/2019 da una giuria presieduta da Fabrizio Formichetti e piena di prestigiose firme del giornalismo sportivo. Tra i tanti ospiti ci sarà anche il mister della Fiorentina Under 18, Alberto Aquilani, premiato per la sua grande carriera.

Fonte: IL Messaggero