L’ex giocatore della Fiorentina e Udinese, Ciccio Graziani, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto.

Queste le sue parole: “Penso che la partita Udinese-Fiorentina finisca con un pareggio perché si equivalgono. Secondo me l’Udinese ha troppi alti e bassi, è discontinua anche con dei bravi calciatori e deve stare attenta insieme al Torino. Rispetto al Genoa, Udinese e Torino non sono partite per trovarsi nella zona salvezza della classifica. La Fiorentina? Anche lei è molto discontinua, ma ha avuto l’assenza di Ribery e il fatto di non avere centrato bene gli acquisti come Pedro e Boateng. Ora la squadra viola ha ritrovato più stima e forza tecnica e sta lavorando molto bene”.