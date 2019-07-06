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Messaggero, la Roma è in vantaggio per Veretout il centrocampista della Fiorentina

Secondo il Messaggero di oggi, la Roma dopo aver preso il portiere Pau Lopez del Betis Siviglia, sta cercando di prendere Jordan Veretout della Fiorentina. I romanisti sono considerati in vantaggio su...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 10:59
Messaggero, la Roma è in vantaggio per Veretout il centrocampista della Fiorentina - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo il Messaggero di oggi, la Roma dopo aver preso il portiere Pau Lopez del Betis Siviglia, sta cercando di prendere Jordan Veretout della Fiorentina. I romanisti sono considerati in vantaggio sulla concorrenza.

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