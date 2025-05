Il Messaggero rilancia: “Per la Roma è la grande occasione, stasera può essere quarta per la prima volta”

Nell’edizione odierna del Messaggero vi è un approfondimento legato alla Roma che oggi ha, secondo loro, una grande occasione per la Champions. La Roma punta il quarto posto e l’opportunità è ghiotta e questa sera potrebbe realizzarsi. I giallorossi di Claudio Ranieri scenderanno in campo in un Olimpico tutto esaurito contro la Fiorentina per continuare la risalita. In virtù della sfida fra Bologna e Juventus, la possibilità di agganciare per la prima volta in stagione la posizione che vale la Champions è concreta. Infatti, il quotidiano parla di grande occasione che è anche il titolo dell’articolo del Messaggero di oggi. Sta alla Fiorentina di Palladino cercare di rovinare la festa ai giallorossi che già pregustano l’ennesimo risultato positivo visto che l’ultima sconfitta risale al dicembre scorso contro l’Atalanta con una rete del viola Zaniolo.