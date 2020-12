Da Roma, scontro tra Lotito e Inzaghi, il presidente della Lazio ha dato ultimatum al tecnico

La Lazio sta deludendo molto in campionato, per questa ragione, il presidente biancoceleste Claudio Lotito, come riporta il Messaggero, si è scontrato con il tecnico Simone Inzaghi. Lotito avrebbe avuto un confronto molto acceso con Simone Inzaghi, dandogli un ultimatum. Il numero uno biancoceleste non è contento dello scarso rendimento della squadra e della gestione del gruppo. Il tecnico, però, ha ribadito che il calendario fitto e i tanti infortuni non aiutano ad ottenere risultati. Il rapporto tra i due è ai minimi storici. L’allenatore in estate si è spesso lamentato di un mercato che stentava a decollare, ma alla fine ha accettato e condiviso gli investimenti della società. In più c’è il discorso relativo al contratto. Il mister si aspettava una telefonata subito dopo la qualificazione agli ottavi di Champions per prolungarlo, ma questa non è mai arrivata. Probabilmente solo le vittorie potranno far rientrare i malumori delle parti in causa.

MOMENTO DELICATO? LA CURVA FIESOLE SCEGLIE DI FARSI SENTIRE CON I FUOCHI D’ARTIFICIO. E COMMISSO CHIAMA LA SQUADRA