Ribery niente ritiro, ieri sera è tornato a casa. Scelta condivisa, oggi presente al centro sportivo

Ieri ottima gara quella disputata dal francese

Ieri Franck Ribery ha giocato un'ottima partita, all'82' è andato vicino al gol seminando il panico nell'area del Sassuolo. Il campione francese non è tornato poi in ritiro insieme ai suoi compagni, di comune accordo con squadra ed allenatore è tornato a dormire a casa sua. Questa mattina si è subito presentato al centro sportivo Davide Astori per l'allenamento. Lo riporta Radio Bruno.

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