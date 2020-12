Come riporta la moviola del Corriere dello Sport, la Fiorentina è stata penalizzata nella partita contro il Sassuolo. L’arbitro Valeri si dimentica del cartellino giallo a Locatelli che colpisce nettamente Ribery in area di rigore, il calciatore del Sassuolo era già ammonito, e meritava il secondo giallo. Seconda ammonizione che l’arbitro sceglie di non dare, sbagliando, per non infierire sul rigore appena assegnato per la squadra viola, ma resta un grande errore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

