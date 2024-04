Quell’imbucata centrale ricorda Praga: è ancora un problema irrisolto per la Fiorentina 

L’imbucata centrale tra i due difensori è stata spesso fatale alla Fiorentina. Lo fu certamente a Praga, con il gol decisivo di Bowen. E lo è stata anche sul rosso di Milenkovic con Scamacca che si è infilato. I fantasmi che tornano ad aleggiare. All’epoca la colpa se la prese Igor oggi Milenkovic. Italiano col senno di poi avrebbe preferito concedere l’uno contro uno con Terracciano. E successivamente provare la rimonta in parità numerica. Ma resta il fatto che questa situazione di gioco costò alla viola un treofeo, ma ancora non è stata risolta. Un problema che molti sintetizzano come difesa alta, anche se poi la Fiorentina ha preso 36 gol. Meno della Roma, del Napoli, del Milan e dell’Atalanta. I problemi sono più che altro in avanti. Lo riporta La Nazione.