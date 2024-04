Con il Sassuolo ci sarà ancora turnover: Nico e Bonaventura a riposo per la Conference 

La Fiorentina deve imparare dal passato, come nel caso del rosso a Milenkovic. Che ha rcordato sinistramente il gol preso da Bowen nella finale di Conference. Contro il Brugge Italiano chiederà ai suoi di essere più cinici sottoporta, come non lo sono stati al Franchi contro la dea. Contro il Sassuolo ci sarà ancora turnover. Giocatori come Nico e Bonaventura verranno tenuti a riposo domenica. Il tutto per averli brillanti il giovedì di coppa, come a inizio stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, L’IMBUCATA CENTRALE…