Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: “Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti”

Nella sua intervista a TvPlay, Mario Giuffedi, agente tra gli altri di Mario Rui, ha parlato anche della sconfitta degli azzurri contro la Fiorentina: “Non voglio parlare dell’operato di Garcia in Napoli-Fiorentina. La lascio commentare agli addetti ai lavori: quello che spiega il campo è sotto gli occhi di tutti”.

Garcia l’ha definita un agente che ‘piange’. Lei si sente tale?

“Il verbo piangere non è mai esistito nel mio vocabolario. Sono un uomo combattivo. Chi mi conosce ed avrà sentito queste parole sicuramente avrà riso di gusto. La mia storia dice che mi appartiene un solo verbo: combattere e non piangere. Aggiungo un aggettivo per definirmi: credibile. Ogni agente deve esser credibile per lavorare a questi livelli e nessuno può pensare di minare la mia credibilità nel rapporto con i miei assistiti”. Lo riporta TMW

