Garcia: “Il Genoa ha perso male solo contro la Fiorentina. Vincere al Marassi non è facile per nessuno”

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno alla vigilia di Genoa-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

“Tour de force Napoli? Si tratta di una maratona, dobbiamo iniziare bene, dobbiamo avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato i miei giocatori ieri, ma non tutti erano pronti per un allenamento completo, erano stanchi. Solo oggi potrò lavorare sulla gara, ma sono contento che non ci sono infortunati, anche se Politano è uscito nell’intervallo della prima della gara dell’Italia. La buona notizia è che a Genova ci sarà o dall’inizio o gara in corso.

Dare più spazio a tutti? Darò spazio a chi lo merita, la squadra che schiererò non sarà lo stessa che ho schierato con la Lazio. Raspadori in Nazionale? Non riesco a seguire tutte le partite dei miei giocatori impegnati in nazionale, ho visto che ha giocato in attacco come numero 9, ho sempre detto che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco. E’ bravo a giocare dappertutto, lo useremo dove la squadra lo richiede, si tratta di un giocatore importante per me e per la nostra squadra”.

“Soddisfatto fino ad ora? Abbiamo vinto le prime due partite, la terza non l’abbiamo sbagliata, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare l’efficacia in fase realizzativa. Il problema delle ultime due partite è che abbiamo preso poco la porta, dobbiamo essere in grado di gestire la partita con un gioco di qualità, dobbiamo segnare di più”.

“De Laurentiis ha detto che c’è molto da lavorare? Il presidente ha ragione, è ovvio che c’è tanto di lavorare, siamo attesi da 7 partite in 23 giorni, abbiamo tante cose da fare e migliorare. Come ho detto prima dobbiamo prendere la porta, giocheremo ogni 3 giorni e avremo meno tempo per lavorare su alcuni punti”.

“Natan? Sarà più pronto, abbiamo svolto un lavoro preciso per lui, il tempo che non abbiamo avuto durante i ritiri, è arrivato 7-8 giorni prima della gara con il Frosinone. E’ arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, piano piano sta sparendo. Siete un po’ fissati su Natan, lui è pronto come gli altri. Ostigard con la Norvegia ha giocato due volte in 90 minuti, non lo dimentichiamo. Hanno giocato molto anche Cajuste, Lindstrom e Kvara, questa è una notizia importante”.

“Genoa? È un’ottima squadra neo-promossa ok ma una grande società. Oltre ad averla studiata, non è solo solida avendo vinto 1-0 contro la Lazio, ritrovo anche Strootman ed è una squadra che non ti concede molto. Hanno perso male con la Fiorentina, ma hanno cambiato modulo di gioco e hanno fatto una vittoria ed una sconfitta all’ultimo col Torino ma si sono ripresi ed è una squadra sicuramente da affrontare seriamente, rispettandola, nel suo stadio lì è sempre difficile vincere.

“Giocatori agitati dopo la gara con la Lazio? Non penso. Dobbiamo essere solidi in difesa ed efficaci in attacco. La squadra ha ottimi giocatori e un gioco collettivo di qualità. Siamo fiduciosi, la chiave sarà essere pronti sul piano fisico”.

“Come si motiva Kvara, non segna da tanto tempo? E’ tornato ieri, ha giocato due volte in 90 minuti con la Georgia. Non sono preoccupato sul fatto che non sta segnando, contro la Lazio gli è mancata un po’ di fortuna, di gol ed assist ne farà, basta che sta bene. Contro la Lazio non aveva i 90 minuti nelle gambe, le due gare intere con la Georgia ci consegnando un giocatore pronto fisicamente”.

“Lobotka? Contro la Lazio è stato il migliore in campo, abbiamo ritrovato lo Stanislav che conosciamo, lo vedo bene, si tratta di un giocatore importante. Toccherà palloni come ha fatto nel passato. Domani a Genova troveremo un centrocampo che farà marcatura individuale, dobbiamo adattarci. Non è fondamentale che Stan tocchi 100 palloni, ma che la squadra giochi bene a centrocampo”.

“Osimhen e Simeone insieme? Può essere una soluzione. Li abbiamo visti quando dovevamo recuperare il risultato contro la Lazio, con il Cholito abbiamo creato due buone occasioni. Tutti devono capire che possono segnare in ogni minuto della gara”, ha terminato Garcia.

