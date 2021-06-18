SI ALLONTANA ITALIANO DALLA FIORENTINA, SPEZIA NON LO LIBERA. CASTING CONTINUA

A meno di colpi di scena o ripensamenti, non sarà Vincenzo Italiano il nuovo allenatore della Fiorentina, pesa il rinnovo già firmato con lo Spezia

Vincenzo Italiano era il prescelto dalla Fiorentina come nuovo allenatore viola dopo la rottura con Gattuso, la società viola ci ha provato ma il contratto appena firmato con il club ligure è un ostacolo troppo grande da superare. Per questa ragione l'allenatore dello Spezia si allontana dalla Fiorentina che continua il suo casting per trovare un nome valido e all'altezza di Firenze, cosi come promesso dal club viola dopo il naufragio del matrimonio con Gennaro Gattuso. Dunque, salvo una forte opera di convincimento verso lo Spezia, la situazione dovrebbe rimanere difficile.

Flavio Ognissanti

INTANTO NICO GONZALEZ E' IL PRIMO COLPO DELLA FIORENTINA SUL MERCATO. I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

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