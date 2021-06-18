FATTA PER GONZALEZ ALLA FIORENTINA, 23 MILIONI + 4 DI BONUS. VISITE MEDICHE DOMANI

Nico Gonzalez sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, l'esterno argentino arriva dalla Stoccarda per una cifra complessiva di 27 milioni

La Fiorentina ha piazzato il suo primo colpo, si tratta di Nicolas Gonzalez, esterno argentino classe 98 di proprietà dello Stoccarda che incassa dalla società viola 23 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus legati a piazzamento e rendimento. Le visite mediche verranno effettuate con ogni probabilità nella giornata di domani in Sudamerica, ma si aspetta il via libera dalla federazione argentina, con il cui il giocatore sta disputando, da titolare al fianco di Messi, la Copa America.

Flavio Ognissanti

PEDULLA CONTRO GATTUSO: "FATTO TUTTO QUESTO PER ANDARE AL TOTTENHAM, FURIA CONTRO FAMIGLIARE COMMISSO"

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