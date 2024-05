Palladino saluta Monza? Lui temporeggia: “Non ho deciso. Per convincermi investimenti e programmazione”

Le parole del tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ai microfoni di Dazn che si sofferma sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni:

Lei quanti stimoli ha ancora nel suo percorso con il Monza?

“Io sono sempre stimolato, dal primo giorno in cui ho preso in carico questa squadra. Amo il mio lavoro e lo faccio con passione e determinazione, con ambizione. Voglio chiudere bene con l’ultima partita che giocheremo in casa della Juventus, vogliamo fare un’altra buona prestazione e cercare di fare punti, poi per il futuro parleremo con la società.”

In curva è apparso uno striscione dedicato a lei, Colpani e Di Gregorio. Sembrava un po’ un addio…

“Li ringrazio perché sono stati incredibili nei miei confronti e anche con i ragazzi. Parlo per me, ovviamente: devo parlare con la società, voglio essere chiaro con loro e ascoltare i piani per la prossima stagione, poi farò le mie valutazioni così come la società farà le sue. Con la massima serenità, la massima trasparenza e la massima lealtà perché io voglio bene a questa società e credo che sia reciproco. Con serenità prenderemo una decisione.”

C’è qualcosa che potrebbe convincerla a rimanere?

“Non ne ho ancora parlato con la società. Credo che la cosa fondamentale siano programmazione e investimenti. Appena finisce il campionato ne parlerò con la società e vedremo quali sono le basi, quale può essere lo scenario futuro. Prenderemo la decisione migliore per entrambe le parti.”

Potrebbe essere stata la sua ultima partita in casa con il Monza?

“Io credo che si debba avere il quadro chiaro della situazione. Ancora non ho deciso nulla, non mi sento di dire né che voglio andare via, né che voglio restare. Devo solo capire quali sono le basi, anche perché io voglio essere ambizioso, non sono uno che si accontenta. Voglio portare questa squadra il più in alto possibile e credo che i ragazzi meritino anche la prossima stagione di fare un campionato di livello importante. Non so se sarà con me o no, ma questo gruppo lo merita, gli auguro di fare un’altra grande stagione.” Lo riporta TMW.

L’EMPOLI SI FA MALE AD UDINE. RIGORE NETTO NEL FINALE MA NICOLA NON CI STA