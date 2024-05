Il rigore per l’Udinese è netto e solare ma Nicola si lamenta: “L’arbitro ci ha penalizzato”

Queste le parole del tecnico degli azzurri Davide Nicola, che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 dell’Empoli sul campo dell’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine.

Cosa prevale dopo un finale così folle?

“Oggi faccio fatica a venire davanti a voi. Ma è giusto farlo. La partita è stata vista, stimo molto un professionista come Guida ma è altrettanto certo che non sono d’accordo con la direzione di gara. È il quarto gol che ci annullano in maniera non corretta. Mi fermo qua perché non voglio andare oltre e voglio rispettare il lavoro di tutti. I miei ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, sono contento di loro. Abbiamo ottenuto un pareggio ma prepareremo la prossima sfida credendoci. Ho detto ai ragazzi di sopportare tutto, anche le eventuali ingiustizie”.

Vuole dire qualcosa sul rigore?

“Quello che dovevo dire l’ho già detto pacatamente. Dico solo che il nostro gol nel primo tempo era regolare, tutto qua”.

Cosa vi siete detti con il direttore di gara?

“Ho chiesto spiegazioni con educazione al direttore di gara, mi ha dato la sua versione ma adesso non importa. I mie ragazzi ci devono credere e ci crederemo per raggiungere questo obiettivo”.

Lacrime di Fazzini, cosa le ha detto?

“Non è che ci mettiamo qua a fare trasmissioni diverse da quella che è una partita di calcio. Sulla trattenuta nulla da dire, semmai c’è da dire che è arrivata dopo un ulteriore recupero ma Jacopo deve concentrarsi a andare avanti. Adesso pensiamo alla prossima, con tutti i tifosi, che ringrazio sempre”.

Cosa dirà, dopo questa gara, ai suoi ragazzi?

“Dico solo ai mie ragazzi di stare uniti, abbiamo una settimana di fuoco davanti e la dobbiamo affrontare assieme”.

L’ultima gara vorrete giocarla come oggi, magari con una scarica di adrenalina in più per l’ingiustizia?

“Io non ho parlato di ingiustizia, dico che insegno ai miei ragazzi a gestire queste situazioni, senza mancare di rispetto a qualcuno. Andiamo avanti e continuiamo a credere in qualcosa di straordinario”.

In realtà le immagini mostrano che il direttore di gara Guida ha fatto bene a dare rigore all’Udinese data la chiare trattenuta di Fazzini. Il VAR dunque ha preso la decisione corretta richiamando l’arbitro. Il fallo è netto e solare. Ecco le immagini che lo dimostrano

