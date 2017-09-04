Criscitiello: "Biraghi e Laurini in Viola è roba da cinema. Gli agenti cambiano la vita dei calciatori"

Il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, ha voluto stilare una lista degli agenti Fifa più influenti dell'estate, piazzando Mario Giuffredi al secondo posto in classifica. Quest'ultimo cura...

Il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, ha voluto stilare una lista degli agenti Fifa più influenti dell'estate, piazzando Mario Giuffredi al secondo posto in classifica. Quest'ultimo cura gli interessi anche di Cristiano Biraghi e Vincent Laurini, approdati alla Fiorentina proprio in questa sessione. Ecco le dichiarazioni del giornalista: "Ha mosso, tra A e B, più di 30 calciatori. Operazioni ricche e alcune meno, ma come sempre ha cambiato la vita dei suoi assistiti. Piazza Biraghi e Laurini alla Fiorentina con contratti importanti. Roba da cinema". Lo riporta TuttoMercatoWeb...