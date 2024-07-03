Sarà un'estate intensa per il DS Pradè. Tra cambiamenti societari e collaborazioni con nuovi procuratori

Con Pradè al "comando", cambiano le strategie di mercato e i rapporti con i vari procuratori. Sarà un'estate decisiva per il DS viola

Sarà un'estate intensa quella del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Una stagione iniziata con il cambiamento a suo fianco tra Goretti e Burdisso. Proprio con il nuovo Direttore Tecnico viola, con il D.G. Ferrari, con il Presidente Commisso e soprattutto con Palladino viene valutata ogni operazione di mercato, sia in entrata che in uscita. L'ex dirigente della Roma in conferenza stampa ha chiesto scusa per non essere riuscito a sostituire adeguatamente Vlahovic e ha ammesso di sentirsi molto responsabile per questa sessione di mercato.

Tra le prime operazioni di questa estate, fondamentale è stato il ripristino dei rapporti con l'agente Beppe Riso, con il quale fino a poco tempo fa il dialogo era quasi inesistente. Riso cura gli interessi di Palladino, di Sottil, ma anche di molti calciatori nell'orbita viola come Brescianini, Carboni e Lucca. Nel panorama dei procuratori, un rapporto particolare con l'ambiente gigliato ce l'ha Mario Giuffredi, l'agente, tra gli altri, di Biraghi, Ranieri e Parisi.

Non solo lui, relazioni importanti anche con Minieri, che sotto la sua tutela ha Kouame e Comuzzo, e Vigorelli, che rappresenta, oltre a Zaniolo, anche Lucchesi e Kayode. Seguono poi Pastorello (Di Stefano e Terracciano), Ramadani (Milenkovic), Branchini (Nzola) e Moggi (Nico Gonzalez). Infine, tra pochi giorni dovrebbe inserirsi nella lista anche Lucci, che cura gli interessi di Moise Kean. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica (Firenze).

CdS: "Theate ha detto Sì ai viola. Ora servono almeno 15 mln per convincere il Rennes"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-theate-ha-detto-si-alla-fiorentina-ora-serve-laccordo-con-il-rennes-per-15-milioni-puo-partire/259377/