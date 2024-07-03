Corriere dello Sport: “Theate ha detto sì alla Fiorentina. Ora serve l’accordo con il Rennes. Per 15 milioni può partire”

Pradè ha provato a prenderlo a gennaio ma il Rennes ha sempre fatto muro

Non è un nome nuovo, ma adesso la Fiorentina vuole fare sul serio. Arthur Theate si avvicina a Firenze a grandi falcate, forte interesse da parte del club viola per l'ex Bologna. Prima a settembre, poi a gennaio, Pradè ha provato a prendere il belga ma il Rennes ha sempre fatto muro. Adesso, le cose possono cambiare.

Infatti, il giocatore non vuole più rimare in Francia e la Fiorentina sarebbe una destinazione gradita eccome. Adesso c'è da trovare l'accordo con il club francese. Il Rennes ha pagato il difensore centrale 20 milioni più bonus dal Bologna, ma adesso potrebbe farlo partire per 15 milioni. Cifra che la Fiorentina potrebbe ottenere con le cessione di Ikonè e Amrabat. Insieme a Milenkovic e Quarta, andrebbe a formare un trio difensivo niente male. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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