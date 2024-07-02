Di Marzio rilancia: "La Fiorentina prossimamente farà l'offerta per Vranckx"
Quello di Aster Vranckx è un nome sul quale la Fiorentina ha messo gli occhi da tempo. Il centrocampista classe 2002 di proprietà del Wolfsburg, infatti, era stato già cercato dal club toscano settima...
Quello di Aster Vranckx è un nome sul quale la Fiorentina ha messo gli occhi da tempo. Il centrocampista classe 2002 di proprietà del Wolfsburg, infatti, era stato già cercato dal club toscano settimane fa (leggi qui). Dopo l'accordo raggiunto con il giocatore, adesso la Fiorentina è pronta a preparare la prima offerta ufficiale. Impegnato fino all'eliminazione agli ottavi con la maglia del Belgio a Euro2024, Vranckx è pronto a fare il ritorno in Italia, dopo l'esperienza al Milan di due stagioni fa.
La Fiorentina aveva nelle scorse settimane raggiunto già l'accordo con il giocatore per il trasferimento, adesso si prepara a presentare al Wolfsburg la prima offerta ufficiale. Il centrocampista è in scadenza nel 2025. Un vecchio pallino che ritorna. Dopo l’interesse delle scorse ore, la Fiorentina insiste per arrivare ad Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg attualmente impegnato con il Belgio a Euro 2024. Lo scrive Gianluca Di Marzio
ZANIOLO VA ALL'ATALANTA, NIENTE FIORENTINA
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