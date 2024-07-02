Di Marzio rilancia: "La Fiorentina prossimamente farà l'offerta per Vranckx"

Quello di Aster Vranckx è un nome sul quale la Fiorentina ha messo gli occhi da tempo. Il centrocampista classe 2002 di proprietà del Wolfsburg, infatti, era stato già cercato dal club toscano settima...

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2024 01:01

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