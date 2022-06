Bucchioni rivela: “Suarez è stato offerto alla Fiorentina dai suoi agenti. Una storia come quella di Ribery”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni è intervenuto a Passione Fiorentina su Twitch, queste le sue parole riguardo la voce della Fiorentina interessata a Luis Suarez:

“Il procuratore di Suarez sta cercando di offrirlo a tutte le squadre: fa parte del calciomercato. Non penso sia un profilo da Fiorentina per quello che andrebbe a chiedere come ingaggio. Penso sia una storia come Ribery, ma adesso non c’è bisogno di fare colpi ad effetto. Se guardi l’atto pratico il francese non portò a niente. È una situazione messa in giro dal procuratore”

“PINAMONTI PRIMO OBIETTIVO DELLA FIORENTINA, DODO TRATTATIVA AVVIATA”