Bucchioni: “Pinamonti primo obiettivo, Dodò in fase avanzata. Suarez offerto alla Fiorentina”

Enzo Bucchioni, giornalista e noto opinionista nell’ambiente Fiorentina, è intervenuto a Passione Fiorentina per parlare dei temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole:

ITALIANO “Lunedì a Milano c’è stato l’incontro tra Ramadani e Barone ed è stato tutto definito. Sono stati bravissimi ad evitare gli occhi indiscreti. La Fiorentina fece filtrare ottimismo subito dopo la Juventus, ma non era proprio così. Italiano si voleva presentare subito a Moena con il rinnovo lanciando un messaggio forte: si aspettava fin da subito un riconoscimento per il campionato fatto. Adesso lo ha riconosciuto anche la Fiorentina. Ci sarà il rinnovo fino al 2025. In sostanza si sposta la durata del contratto fino al 2024 e si aggiunge l’opzione fino al 2025. Già il lunedì dopo la Juventus si è fatto il punto della situazione da colmare: portiere, esterno destro, vice Biraghi ed il centravanti. Poi è uscito il problema Torreira. Inoltre, serve anche un centrocampista di qualità al posto di Castrovilli che sarà fuori tutta la stagione. Questo è il panorama. I nomi verranno messi nei prossimi giorni”

TORREIRA “Non è finita, ma la Fiorentina vuole spendere al massimo 7-8 milioni. Si sta cercando di risparmiare, così come stanno facendo tutti i club: guardate l’Inter. I parametri zero in questo mercato vanno per la maggiore. I soldi ci sono, ma, nonostante questo, i bilanci vanno guardati. Con un ricavo annuale di 80 milioni, i 15 milioni di Torreira pesano. È un giocatore a scadenza tra un anno, forse 15 milioni in questa situazione non li vale neanche. La Fiorentina aspetta che l’Arsenal si accorga che il giocatore è in scadenza nel 2023 e possa scendere con la valutazione. Torreira lo terresti? Certo che si. Ha fatto la miglior stagione della sua carriera. Cosa ha funzionato della Fiorentina quest’anno? Il gioco. Allora quando il gioco è centrale se cambi i giocatori, chiaro che questi devono essere di più o meno uguale, i conti possono quadrare lo stesso. Lo cambierei con Maxime Lopez? Si. Complessivamente mi basta che la Fiorentina ne esca rinforzata. Se questo non dovesse accadere allora mi arrabbio. Altrimenti, Torreira può andare”

RETROSCENA BATISTUTA “Feci scatenare un putiferio dicendo che poteva andare via. Io non sono attaccato ai giocatori. L’importante è il gioco e che i giocatori siano funzionali all’interno di questo”

GRILLITSCH “C’è l’approvazione di Italiano. La Fiorentina ci sta lavorando da tempo. Il nome è stato sottoposto tempo fa al mister. La società si può criticare per tanti aspetti, ma ha avviato un ufficio scouting importante come quando c’era Macia. Secondo me, hanno fatto un lavoro importante ed hanno visionato tutti i parametri zero da tempo e li hanno sottoposti ad Italiano. Sono state studiate le cosiddette ‘occasioni’. L’Atalanta lo ha fatto bene per tanti anni, pensate a Gosens. Chi lo conosceva? Eppure pensate a quale cifra è stato ceduto. Bisogna essere comunque cauti, sappiamo come funziona il calciomercato. Se arriva una squadra ed offre 200mila euro in più e te lo portano via. Questo dobbiamo spiegarlo ai tifosi, così funziona calciomercato. Per me, ad Italiano saranno sottoposti 2-3 nomi per ogni ruolo. Dopodiché si stringerà verso i nomi che piacciono di più al mister. Ruolo? Lo vedo meglio come interno di centrocampo”

DODÒ “Lo prenderei subito. L’ho scoperto 4 anni fa mentre guardavo una partita dello Shakthar. È il classico brasiliano. Giocatore di grande gamba che fa bene entrambe le fasi. Il Bayern aveva offerto 30 milioni per lui a Gennaio. La Fiorentina si è inserita durante la fase che si è venuta a creare in Ucraina. Sicuramente c’è concorrenza. La trattativa è in stato avanzato. Se va bene, tra un paio di anni può valere molto di più di 10-12 milioni e poi hai due strade: lo rivendi facendo una plusvalenza oppure, opzione che favorisco, hai in rosa un giocatore molto forte. Vediamo cosa succederà. Dodò è più forte di Odriozola ed è anche più giovane essendo un classe ’98. Magari lo prendessero. Vi dico che Italiano è molto eccitato da questo nome“.

EDERSON “È un altro nome che piace molto ad Italiano. Si è messo in evidenza nell’ultima parte di stagione con la Salernitana. Lui può fare il regista, ma davanti ai 20 milioni richiesti dalla Salernitana mi fermerei. Non è possibile spendere tutti questi soldi per ogni profilo visionato: quanto ti verrebbe a costare la campagna acquisti? C’è molta concorrenza. Lo vedo più un profilo per il mercato estero”

BELOTTI-GOLLINI “Io ho cancellato da tempo il nome di Belotti dai taccuini viola. Mi hanno detto che il ‘Gallo’ e Gollini non interessano”.

PINAMONTI “È l’obiettivo numero uno ed è stato visionato più volte ad Empoli. Ora il problema è il Monza. Berlusconi ha soldi da buttare via e Galliani non ha bisogno di presentazioni nel mondo di calcio. Se non ci fosse stato il Monza, la trattativa potrebbe essere già definita o, quanto meno, in fase più avanzata. Forse sarebbe stato meglio che il Pisa fosse venuto in Serie A”

SUAREZ “Il procuratore sta cercando di offrirlo a tutte le squadre: fa parte del calciomercato. Non penso sia un profilo da Fiorentina per quello che andrebbe a chiedere come ingaggio. Penso sia una storia come Ribery, ma adesso non c’è bisogno di fare colpi ad effetto. Se guardi l’atto pratico il francese non portò a niente. È una situazione messa in giro dal procuratore”

ZURKOWSKI “C’è tempo, ma sembra che non piaccia molto ad Italiano. È un centrocampista quantitativo più che qualitativo che ha accresciuto il suo valore. La situazione è bloccata perchè ci sono altri discorsi con l’Empoli. Se vai a pescare in casa azzurri, ci sono giocatori buoni. Penso che alla fine le due società si metteranno al tavolino e Zurkowski diventerà una pedina di scambio. Aspetteranno la fine del mese. Chi prenderei dall’Empoli? Viti. Non verrà esercitato il controriscatto? Non direi, anche solo per un ragionamento economico. Lo riscatteresti per 1.5 milioni. Pensate che non lo rivenderebbero a di più il giorno dopo? Anche se fosse ceduto a 3 milioni, rimarrebbe comunque una plusvalenza. Non scherziamo, non sono mica matti da non vedere questo. Sempre se non ci sia già un accordo con l’Empoli”

MILENKOVIC “Sicuramente la presenza di Ramadani è positiva. Spesso lo abbiamo visto come un diavolo, ed in certi momenti poteva anche sembralo, ma è un procuratore intelligente perchè fa l’interesse dei suoi assistiti. Il fatto che sia il procuratore di Italiano credo possa essere vista in maniera positiva. Se il contesto sarà virtuoso, penso che Milenkovic possa rimanere e rinnovare. È un ragazzo intelligente, non è un Vlahovic. Non lo do per perso, penso che ci sia una situazione che verrà approfondita da ambedue le parti. Più passa il tempo, più le probabilità di una permanenza potrebbero aumentare“.

POLITANO “È stato accostato in passato. Lo prenderei, fa la differenza ma da quel che so andrà in Spagna con Gattuso. Il Napoli sta cercando Deulofeu e penso che verrà ceduto. Anche qui stiamo parlando di un giocatore che guadagna molto e che è stato pagato molto: non ci sono situazioni favorevoli per la Fiorentina. Se i viola spenderanno, lo faranno per un centravanti”

PORTIERE “I nomi dovrebbero essere quelli noti, poi magari spunta fuori un mercato che non conosciamo perchè la Fiorentina potrebbe avere altri nomi tenuti segreti. Per prima cosa devono vendere Dragowski, anche solo per un motivo commerciale. Se prendi prima il portiere, il prezzo del polacco si abbassa visto che dopo devi venderlo per forza. Quindi, la Fiorentina vuole incassare quei 6-7 milioni e poi chiudere il capitolo portiere. Terrei in considerazione Meret, ma tutto è legato al rinnovo di Ospina. Piace anche Cragno. Vicario? L’Empoli potrebbe tenerlo. Corsi lo ha pagato 9 e, essendo un presidente lungimirante, lo vorrebbe rivendere ad un cifra doppia il prossimo anno”.

ODRIOZOLA “Il Real Madrid è stanco di prestarlo e vuole monetizzare un acquisto da 30 milioni fatto 3 anni fa. La Fiorentina ha già detto che non gli darà i 4 milioni che guadagna a Madrid. È da Marzo che va avanti questa situazione. Lascio aperto un piccolo spiraglio, ma ho poche speranze: se devo giocarci un euro, non ce lo gioco”

PIATEK “Personalmente, non mi piace ma teniamolo nelle possibilità. La Fiorentina vuole provare a prendere qualcuno più forte. Ce ne sono? Certo, ma costano. Se la società troverà un giocatore più forte, lo prenderà. Il Pistolero vuole rimanere, lavora come un matto in allenamento ed è cresciuto tantissimo. Italiano non è così pessimista nei suoi confronti. Se diventerà un affare, la Fiorentina lo farà”

VERETOUT “Sono contrario ai cavalli di ritorno, in assoluto. Il giocatore vuole fare il titolare, sempre. A Roma è finito fuori dalle rotazione dei titolari ed ha rotto con Mourinho. Doveva andare a Napoli, poi non so per quale motivo è saltato. Fa parte di quei giocatori che i procuratori propongono a giro. Non mi sembra un giocatore con caratteristiche compatibili con Italiano. La Roma se lo vuole far pagare alla luce dei 20 milioni spesi qualche anno fa. I procuratori ci provano”.