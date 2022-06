Retroscena Berardi: “C’era più di qualcosa con la Fiorentina. Se avessero pagato, avrebbe lasciato il Sassuolo”

Luciano Carlino, scopritore di Domenico Berardi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per rivelando un curioso retroscena sulla trattativa dello scorso anno tra Sassuolo e Fiorentina per il talento nero-verde. Ecco le sue parole: “Secondo me Berardi è già pronto da tempo per fare il salto di qualità. Lo scorso anno era arrivata l’opportunità. Con la Fiorentina c’era più di qualcosa. Se avesse pagato il prezzo giusto, sarebbe andato via da Sassuolo. Adesso c’è la volontà per fare il grande passo e gli anni migliori della sua carriera devono ancora venire. Valutazione? 50-60 milioni sono troppi, credo che 30-35 milioni sia la valutazione giusta”.