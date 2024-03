Tifoso bolognese urla “sei una sci***a” a Dumfries durante Bologna-Inter. C’è la reazione: “Cosa hai in testa?”

Ennesimo caso di razzismo negli stadi. Nel match di ieri pomeriggio al Dall’Ara, dove l’Inter di Inzaghi ha affrontato il Bologna di Thiago Motta, un tifoso rossoblù urla un becero “sei una scimmia” verso Denzel Dumfries dalla tribuna. Fortunatamente c’è stato qualcuno che non è rimasto a guardare, poiché un tifoso dell’Inter richiama l’attenzione del signore, ammonendolo per il brutto gesto. Il tifoso rossoblù prova a giustificare l’indifendibili atto discriminatorio, tuttavia arriva prontamente la risposta del tifoso della squadra avversaria, prendendo giustamente le difese del calciatore olandese. In basso il video che documenta il tutto.

La civile e dotta Bologna

Complimenti @Bolognafc1909 per questi "tifosi" pic.twitter.com/rvPfpVrnOa — Carmine (@carminedbl) March 9, 2024

