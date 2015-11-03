Notizie Bologna Inter Fiorentina

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Tifoso bolognese urla "sei una sci***a" a Dumfries durante Bologna-Inter. C'è la reazione: "Cosa hai in testa?"

10 marzo 2024 18:09

La Fiorentina sorride: l'Inter batte il Bologna 0-1 al Dall'Ara. Felsinei fermi a 51 punti, a +9 dai Viola

09 marzo 2024 20:11

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