Previsti 30mila spettatori al Franchi, però al Mandela c’è pure il concerto di Renato Zero

Sarà una domenica sera da bollino rosso per l’area di Campo di Marte, l’ennesima si potrebbe dire. Stasera andrà in scena al Franchi Fiorentina-Roma di campionato che mobiliterà circa 30mila tifosi accorsi per assistere all’incontro che chiude la giornata odierna, tra cui circa 2300 tifosi giallorossi. In contemporanea, a pochi metri di distanza, vi sarà anche il concerto di Renato Zero che ha fatto registrare il sold out del Mandela. Sarà quindi delicato per le forze dell’ordine garantire sicurezza all’enorme flusso di persone che riempiranno la zona.

Lo riporta La Nazione