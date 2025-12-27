27 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sportitalia riporta: “Dodò è stato proposto all’Inter, ma non ci sono margini concreti nella trattativa”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Sportitalia riporta: “Dodò è stato proposto all’Inter, ma non ci sono margini concreti nella trattativa”

Mirko Carmignani

27 Dicembre · 11:18

Aggiornamento: 27 Dicembre 2025 · 11:18

TAG:

#FiorentinadododumfriesInter

Condividi:

di

Il giocatore brasiliano potrebbe avere diverse pretendenti nel mercato di gennaio con i nerazzurri alla finestra

A Sportitalia Gianluigi Longari ha parlato anche di Fiorentina con un riferimento al mercato in uscita che sarà attivo con l’arrivo di Paratici e il nome di Dodò è stato avvicinato ai colori nerazzurri dell’Inter: “L’Inter sta valutando di intervenire nella zona di Dumfries visto che starà fuori per diverso tempo e Dodò è un nome proposto all’Inter, ma non ci sono riscontri diretti riguardo ad una trattativa tra le parti. Oltre al brasiliano, piace molto Palestra di proprietà dell’Atalanta e ora al Cagliari che rimane il preferito, soprattutto perché per sostituire Dumfries ci vuole un giocatore forte e in quella zona ci sono poche sicurezze visto che Darmian non ha mai giocato e Luiz Henrique che è stato adattato.”

Sulla Fiorentina: “Era importante trovare la prima vittoria e questo è stato fatto, ora bisogna consolidare il successo con l’Udinese che non deve essere sminuito per via del rosso a Okoye perché poi 5 gol li devi fare comunque e la Fiorentina ha giocato molto bene. Adesso ci sono due scontri diretti da vincere e poi Lazio e Milan contro cui te la giochi perché la Fiorentina non è più scarsa della Lazio per dirsi e sono certo che si salverà perché solo lei in avanti ha Kean tra quelle là sotto poi ti devi togliere i giocatori potenzialmente negativi per ripulire lo spogliatoio.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio