Biasin sulle voci Dodo-Inter: “Sembra più una notizia mediatica. L’Inter spera di trattenere Dumfries”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto su RadioFirenzeviola per commentare il possibile addio di Denzel Dumfries all’Inter e le voci su un eventuale sostituto in maglia nerazzurra: Dodo, esterno brasiliano della Fiorentina.

“Abbiamo capito che esiste questa famosa clausola da 25 milioni, inserita al momento del rinnovo. All’epoca poteva sembrare sensata, ma per quanto visto nelle ultime due stagioni oggi è appetibile per chi cerca un esterno destro di alto livello. Da qui al 15 luglio – termine ultimo per attivarla – potrebbero farsi avanti club importanti, soprattutto Barcellona e Manchester City. Il giocatore, però, almeno finora, non ha espresso la volontà di andare via.”

Quanto alla possibilità che Dodo possa sostituire Dumfries, Biasin precisa:

“L’Inter si è già cautelata con Luis Henrique, ma serve un altro esterno. Il nome di Dodo è tra quelli emersi, anche se il club spera ancora di continuare con Dumfries.”

Sull’effettiva concretezza dell’interesse nerazzurro per il brasiliano:

“Credo che Dodo venga accostato a diverse squadre perché ha lasciato intendere di voler valutare nuove esperienze. Ha disputato una stagione di alto livello e questo lo rende interessante. Ma, al momento, mi sembrano voci più mediatiche che fondate. Anche perché il suo prezzo non sarebbe così accessibile.”