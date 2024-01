Bastoni verso il rientro con la Fiorentina, Dumfries non si è allenato oggi con il gruppo di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore azzurro è da valutare per l’impiego dal primo minuto in occasione del match di domenica contro la fiorentina. Il centrale ha subìto un affaticamento muscolare in occasione della semifinale di Riad contro la Lazio, ma partirà con il gruppo di Inzaghi verso Firenze, qualora non fosse pronto dal primo minuto pronto Carlos Augusto nel terzetto difensivo.

Il laterale olandese, invece, ha saltato l’allenamento odierno per motivi familiari, ma questo non dovrebbe influenzare la sua presenza da titolare al Franchi.