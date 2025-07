Tuttosport: “Dodô-Inter: pista calda solo dopo l’addio di Dumfries. Chivu apprezza il brasiliano”

Secondo Tuttosport, Dodô potrebbe finire nel mirino dell’Inter nel caso in cui i nerazzurri decidessero di cedere Denzel Dumfries, per il quale pende una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino al 15 luglio.

Il terzino olandese piace a diversi top club europei: il Barcellona ha fatto un sondaggio ma resta frenato dai limiti economici, mentre il Manchester City – pur avendo già investito molto – potrebbe tornare sul mercato per un laterale dopo l’addio di Walker e il calo di rendimento di Rico Lewis. Tuttavia, lo stile di gioco dell’olandese sembra poco in linea con quello richiesto da Guardiola, e al momento da Manchester non sono arrivati segnali concreti.

Se Dumfries dovesse davvero lasciare l’Inter, Dodô potrebbe diventare una pista calda. Il laterale brasiliano è apprezzato da Cristian Chivu e sarebbe un profilo adatto a sostituirlo, ma solo in caso di cessione dell’attuale titolare.