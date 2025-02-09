Inter in emergenza sulle fasce contro la Fiorentina: Dimarco è out per febbre, Dumfries è squalificato

Vendicare la sconfitta dell'andata di qualche giorno fa, è subito il remake della sfida del Franchi domani sera a San Siro. Dopo il brutto 3-0 di Firenze, l'Inter torna in campo quattro giorni dopo pe...

Vendicare la sconfitta dell'andata di qualche giorno fa, è subito il remake della sfida del Franchi domani sera a San Siro. Dopo il brutto 3-0 di Firenze, l'Inter torna in campo quattro giorni dopo per rifare la voce grossa e non far scappare il Napoli. Si porta però qualche dubbio il tecnico nerazzurro, dovrà probabilmente rifare le fasce nuove contro la squadra di Raffaele Palladino. Chi non ci sarà sicuramente è Denzel Dumfries che dovrà scontare il turno di squalifica. Chi invece rischia di non esserci è Federico Dimarco, il laterale nerazzurro come riportato da Gazzetta dello Sport è ancora influenzato e non ha preso parte agli ultimi allenamenti. Potrebbe tornare nella rifinitura ed essere convocato ma sono ridotte al minimo le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto. Lo riporta L'interista.it

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