Cm.com scrive: "Sirene dalla Premier per Kean, ma la permanenza alla Fiorentina non è da escludere"

La sfida a distanza per il titolo di re dei marcatori vede due protagonisti tanto straordinari quanto inaspettati. Da un lato c’è un Mateo Retegui capace di calare il poker in casa del Verona per arri...

La sfida a distanza per il titolo di re dei marcatori vede due protagonisti tanto straordinari quanto inaspettati. Da un lato c’è un Mateo Retegui capace di calare il poker in casa del Verona per arrivare a quota 20 gol in campionato, dall’altro c’è un Moise Kean a quota 15 ma che può ripetersi nella sfida di lunedì contro quell’Inter già punita giovedì scorso con una splendida doppietta. Una sfida tutta italiana che fa felice Luciano Spalletti: la Nazionale può contare, finalmente, su due attaccanti implacabili e nel migliore momento della carriera. In Premier League ha già giocato senza lasciare il segno con la maglia dell’Everton.

Ma ora quella esperienza sembra lontanissima per un Kean che, grazie alla fiducia totale del mondo Fiorentina e al lavoro di Palladino, sta esprimendo tutto il suo potenziale. Qualità fisiche e tecniche da giocatore importante tanto da catturare le attenzioni di club come Arsenal, Tottenham e Aston Villa. Siamo ancora nella fase delle valutazioni perché manca tanto alla riapertura del mercato ma l’interesse dei tre club può essere considerato concreto. Kean pensa solo al campo e fare gol.

Mai come in questa stagione il classe 2000 sta dando tutto se stesso al lavoro da fare in allenamento e in partita. Focus sulla Fiorentina, per il mercato ci sarà tempo e modo di approfondire ogni discorso. Una permanenza in viola non è da escludere anche se la Premier League ha sempre il suo fascino. Senza dimenticare che nel contratto dell’ex Juventus è presente una clausola rescissoria da 52 milioni che sarà attiva dal prossimo mese di luglio. Lo scrive Calciomercato.com

POSSIBILE SCAMBIO ADLI-SOTTIL

https://www.labaroviola.com/cm-com-i-riscatti-di-adli-e-sottil-sono-fissati-alla-stessa-cifra-sottil-vuole-convincere-il-milan-a-riscattarlo/288165/