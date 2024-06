L’Inter si ritira dalla corsa a Kayode, troppi 40 milioni per assicurarsi il dopo Dumfries

Il club di Viale della Liberazione ha deciso di rinunciare una volta per tutte all’acquisto di Michael Kayode, in ottica naturalmente del sempre più probabile addio di Denzel Dumfries, destinato a lasciare Milano in estate visto l’accordo che lo lega alla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi per un solo altro anno. A pesare è l’eccessiva richiesta della Fiorentina, club che a sua volta non lascerà andare il proprio numero 33 per meno di 40 milioni di euro, cifra praticamente inaccessibile per i nerazzurri e che proprio questi ultimi non spenderebbero mai e poi mai per un laterale di destra. Ammontano a 37, per il resto, le presenze accumulate nella passata stagione dal giovane classe ’04, in grado di mettere a registro anche 1 rete e 4 assist.

Lo riporta https://www.interlive.it/

