Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Genoa:

“Al 14’ il primo episodio: Pezzella in area atterra fallosamente Favilli, Orsato non ha dubbi e indica il penalty mostrando il

cartellino giallo al capitano viola che non viene espulso. All’87’ invece lascia diversi dubbi la decisione di far giocare dopo che Milenkovic va giù in area Genoa: nelle immagini la trattenuta decisa sulla sua maglia da Pinamonti che lo sbilancia, ma il Var Giacomelli non lo richiama ed è un errore. Al 92’ duello Sturaro-Benassi: la palla esce ma l’assistente non segnala. Sturaro protesta e si prende anche un giallo.”