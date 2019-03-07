Fiorentina-Lazio, l'arbitro del match sarà Orsato di Schio e al Var…

Sarà il signor Orsato a dirigere la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio domenica sera alle 20.30. Gli assistenti saranno: Lo Cicero e Ranghetti, IV Uomo Aureliano, Var Mazzoleni e l'assistente Va...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2019 15:13

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Orsato

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