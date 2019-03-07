Fiorentina-Lazio, l'arbitro del match sarà Orsato di Schio e al Var…
Sarà il signor Orsato a dirigere la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio domenica sera alle 20.30. Gli assistenti saranno: Lo Cicero e Ranghetti, IV Uomo Aureliano, Var Mazzoleni e l'assistente Va...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2019 15:13
Sarà il signor Orsato a dirigere la sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio domenica sera alle 20.30. Gli assistenti saranno: Lo Cicero e Ranghetti, IV Uomo Aureliano, Var Mazzoleni e l'assistente Var Paganesi.
Fonte: Violachannel