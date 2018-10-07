Grosso errore di Orsato, Acerbi scalcia Simeone in area, nessun rigore e Var ignorato
Brutta e grave svista di Orsato che non vede un rigore netto per la Fiorentina alla fine del primo tempo. Acerbi manca la palla e scalcia il centravanti della squadra viola Simeone. Dopo la svista il...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 15:36
Brutta e grave svista di Orsato che non vede un rigore netto per la Fiorentina alla fine del primo tempo. Acerbi manca la palla e scalcia il centravanti della squadra viola Simeone. Dopo la svista il giudice di gara non va nemmeno a riguardare l'episodio al Var, immagini che parlano da sole, anche al replay sembra netto il rigore in favore della Fiorentina.