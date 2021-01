Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Orsolini. Manca il giallo a Schouten

Ecco la moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Bologna: “Partita molto più semplice del previsto, ma forse il merito è proprio di Orsato: dopo 8 minuti, aveva già due nomi sul taccuino (De Silvestri e Igor), tanto per far capire quale sarebbe stato l’indirizzo del match. Non difficile per l’assistente Meli cogliere l’offside di Orsolini, forse manca un giallo per Schouten. Pochi dubbi sulla rete annullata a Orsolini, al momento del passaggio in verticale di Palacio, infatti, l’azzurro è oltre Igor, ultimo difendente della Fiorentina”. Orsato dunque da 6,5.

