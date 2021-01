Tuttosport intitola: “Fiorentina e Bologna allergia alla vittoria. I rossoblù hanno evitato il sorpasso viola”

La vittoria questa sconosciuta. Vale per la Fiorentina come per il Bologna, squadre oggi ammassate nella periferia della classifica. Non sorprende allora che il cosiddetto derby dell’Appennino sia finito senza gol, senza emozioni, senza agonismo. Un derby incapace di scaldare i pochi presenti infreddoliti in tribuna. Solo Joseph Commisso, figlio del patron viola, ogni tanto si animava incitando e applaudendo la sua squadra sperando che la polverina magica l’accompagnasse dopo l’impresa in casa Juve.

Vero che il Bologna negli ultimi 10 anni a Firenze aveva raccolto solo briciole. Stavolta invece è un punto diverso che pesa al di là dei rimpianti: in questa classifica corta e con la zona-rischio a un passo ha evitato il sorpasso della Fiorentina. Non è poco. Lo scrive Tuttosport.

