PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI GARANZIA, OK RIBERY. PRANDELLI PRUDENTE, PEZZELLA...

Le pagelle dopo la gara interna con il Bologna

Foto presa dai canali social della Fiorentina

Queste le pagelle dei giocatori viola al termine di Fiorentina-Bologna:

DRAGOWSKI: 6.5, para a terra al 21’ un tiro di Soriano. Chiude ottimamente la porta a Palacio al 33’. Al 39’ provvidenziale in uscita su Palacio ancora.

MILENKOVIC: 6, tra i compagni di reparto è quello che appare più solido ed in gara.

PEZZELLA: 5.5, buca al 33’ che propizia una grande chance per Palacio, salva Dragowski. Ammonito nella ripresa. Buona una chiusura nel finale.

IGOR: 6, è pericoloso su qualche retropassaggio, prova comunque sufficiente.

CACERES: 6, confermato largo a destra dopo la buona prestazione a Torino. Sufficiente. (Da 71’ LIROLA: s.v.).

AMRABAT: 6, da interno gioca senz’altro meglio, seppur oggi il suo grande dinamismo si sia visto poco.

BORJA VALERO: 6, perde un sanguinoso pallone al 39’ che lancia Palacio. Buona invece la chiusura su Dijks in percussione al 45’. Sibila il palo con la conclusione al 58’. (Dal 77’ BONAVENTURA: s.v.).

CASTROVILLI: 5.5, ci si aspetta sempre qualcosa da lui, crescita nella ripresa ma è ancora lontano da quel diamante scintillante della scorsa stagione. Nel finale avrebbe l’occasione ma sbaglia.

VENUTI: 6, volitivo.

RIBERY: 6.5, serpentina da campione dopo un minuto e qualche spicciolo, che trova il palo dopo la deviazione di De Silvestri. Bel suggerimento nella ripresa per Borja Valero al 58’.

VLAHOVIC: 6, sfortunato sul tap-in dopo il palo scaturito dall’azione di Ribery al 2’. Gli arrivano pochi palloni giocabili. (Dal 71’ KOUAME: 5.5, non da niente).

PRANDELLI: 5.5, la bocciatura di Barreca espone Venuti a giocare a piede invertito, la squadra crea nel primo quarto d’ora ma il possesso palla del Bologna è più ampio del viola e l’atteggiamento della squadra appare conservativo. Il primo cambio, tardivo, arriva solo al 71’. Poco coraggio nelle scelte sia iniziali che a gara in corsa per vincere la sfida.

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