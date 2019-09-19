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Fiorentina, il big Orsato arbitrerà contro l'Atalanta. Torna dopo la punizione Massa

La Lega ha ufficializzato la squadra che arbitrerà in Atalanta-Fiorentina:ORSATOMANGANELLI – BOTTEGONIIV: SERRAVAR: AURELIANOAVAR: TEGONITorneranno anche Massa e Valeri in campo dopo la punizione per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 11:42
Fiorentina, il big Orsato arbitrerà contro l'Atalanta. Torna dopo la punizione Massa - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
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Atalanta
Orsato
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La Lega ha ufficializzato la squadra che arbitrerà in Atalanta-Fiorentina:

ORSATO
MANGANELLI – BOTTEGONI
IV: SERRA
VAR: AURELIANO
AVAR: TEGONI

Torneranno anche Massa e Valeri in campo dopo la punizione per il pessimo arbitraggio di Fiorentina-Napoli. Massa sarà il Var di Lazio-Parma mentre Valeri arbitrerà Udinese-Brescia.

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