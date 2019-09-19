Fiorentina, il big Orsato arbitrerà contro l'Atalanta. Torna dopo la punizione Massa
La Lega ha ufficializzato la squadra che arbitrerà in Atalanta-Fiorentina:ORSATOMANGANELLI – BOTTEGONIIV: SERRAVAR: AURELIANOAVAR: TEGONITorneranno anche Massa e Valeri in campo dopo la punizione per...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 11:42
La Lega ha ufficializzato la squadra che arbitrerà in Atalanta-Fiorentina:
ORSATO
MANGANELLI – BOTTEGONI
IV: SERRA
VAR: AURELIANO
AVAR: TEGONI
Torneranno anche Massa e Valeri in campo dopo la punizione per il pessimo arbitraggio di Fiorentina-Napoli. Massa sarà il Var di Lazio-Parma mentre Valeri arbitrerà Udinese-Brescia.