di Lisa Grelloni

Domani, sabato 25 gennaio alle ore 18.00 all’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Genoa. I viola da quando c’è stato il cambio in panchina stanno ritrovando buone prestazioni ed ottimi risultati, arrivano al match dopo quattro risultati consecutivi, nelle ultime tre di campionato due vittorie ed un pareggio. Sul complicato terreno di gioco del San Paolo hanno sconfitto 2-0 il Napoli di Gattuso. La Fiorentina ora è al 13° posto in classifica insieme all’Udinese, al Bologna e al Napoli. Il Genoa invece è attualmente il fanalino di coda della Serie A con 14 punti. Il Genoa è reduce da due sconfitte consecutive rimediate contro la Roma e l’Hellas Verona. Andiamo ora a vedere i risultati degli ultimi dieci precedenti tra le due squadre:

2009-2010 Fiorentina-Genoa 3-0 Santana, Gilardino, Babacar

2010-2011 Fiorentina-Genoa 1-0 Santana

2011-2012 Fiorentina-Genoa 1-0 Lazzari

2012-2013 Fiorentina-Genoa 3-2 Aquilani, Portanova, Cuadrado, Antonelli, Cassani (A)

2013-2014 Fiorentina-Genoa 3-3 Aquilani (3), Gilardino, Antonini, De Maio

2014-2015 Fiorentina-Genoa 0-0

2015-2016 Fiorentina-Genoa 1-0 Babacar

2016-2017 Fiorentina-Genoa 3-3 Ilicic, Chiesa, Simeone (2), Kalinic, Hiljemark

2017-2018 Fiorentina-Genoa 0-0

2018-2019 Fiorentina-Genoa 0-0

Come si vede dai risultati riportati qui sopra negli ultimi dieci scontri sono 5 le vittorie della Fiorentina e 5 i pareggi, da segnalare nessuna vittoria del grifone. L’ultima vittoria viola però risale alla stagione 2015-2016 ed è stata siglata da Babacar. Domani la sfida sarà diretta da Daniele Orsato della sezione di Schio.