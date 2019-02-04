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Moviola Gazzetta, Mandragora andava espulso, il suo intervento con il piede a martello su Pezzella...

Questa la moviola di Udinese-Fiorentina de La Gazzetta dello Sport:"Al 42’ Mandragora interviene colpiede a martello su Pezzella. Orsato opta per il giallo, ma il rosso non sarebbe stato scandaloso."

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2019 11:32
Moviola Gazzetta, Mandragora andava espulso, il suo intervento con il piede a martello su Pezzella... -
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Questa la moviola di Udinese-Fiorentina de La Gazzetta dello Sport:

"Al 42’ Mandragora interviene colpiede a martello su Pezzella. Orsato opta per il giallo, ma il rosso non sarebbe stato scandaloso."

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