VIDEO, Allegri a Tagliavento: "È andato bene Orsato" la risposta "Promosso"

A distanza di qualche ora da Inter-Juvespunta un video che ha per protagonisti Massimiliano Allegri e Paolo Tagliavento (designato come quarto uomo per il derby d’Italia). Il tecnico bianconero, in zo...

A distanza di qualche ora da Inter-Juvespunta un video che ha per protagonisti Massimiliano Allegri e Paolo Tagliavento (designato come quarto uomo per il derby d’Italia). Il tecnico bianconero, in zona mista per le interviste di rito post partita, si è congratulato con lo stesso Tagliavento per l’arbitraggio di Orsato: “Taglia, è andato proprio bene, ha detto Allegri sorridendo, È stato proprio bravo”. “Promosso” è stata la replica immediata del quarto uomo.

Ecco il video:



https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2018/04/b8f6ba7e2740a38a7d548a134aff11a3.mp4